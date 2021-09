Gaetan Coucke, nu hij weer in doel staat na moeilijk seizoen: "Ook bij Genk dingen gebeurd die me mentaal sterker maakten"

Gaetan Coucke heeft de concurrentiestrijd met Yannick Thoelen gewonnen bij KV Mechelen. De doelman hoopt dit seizoen zijn plaats wel te kunnen houden.

Vorig seizoen verdween hij naar de bank en kreeg hij ook af te rekenen met blessures. Hij werd er mentaal sterker door. “Ja, maar niet alleen door het vorige seizoen. Het jaar daarvoor zijn er bij Genk ook dingen gebeurd die me mentaal sterker hebben gemaakt. Ik ben er harder door geworden. Meer volwassen. Als doelman is het belangrijk om je emoties uit te schakelen. Dat lukt me nu beter.”

Hij moest ook afrekenen met kritiek, maar dat liet hij niet in zijn hoofd kruipen. “Niet echt. Zelf kijk ik nooit op sociale media, maar via via krijg ik soms wel iets te horen. Ik probeer me daar weinig van aan te trekken en alleen naar mezelf te kijken. Het is op het veld dat ik me moet bewijzen. Als ik dat doe, verdwijnt die kritiek vanzelf. De personen rondom mij hadden er meer last van dan ikzelf. Vooral mijn familie. Voor hen gaat het over hun zoon of hun kleine broertje. Hen raakt dat meer als mezelf.”