Clash tussen twee beste managers van het moment? "Geen reden om af te vragen of ik een betere coach ben dan hem"

Om 13u30 zullen er veel voetbalfans voor hun tv zitten. Dan spelen Chelsea en Manchester City tegen elkaar. Een duel tussen twee schaakgrootmeesters: Thomas Tuchel en Pep Guardiola. Misschien wel de beste managers van het moment.

In de Engelse media is er de laatste dagen heel wat te doen geweest om het duel tussen Pep en Tuchel. Voor die laatste is dat echter geen item. "Het gaat niet om ons. Ik heb veel respect voor Pep, want ik ben een groot bewonderaar van de impact die hij vanaf de eerste dag heeft gehad bij Barcelona, Bayern München en Manchester City", zei Tuchel.

"Hij krijgt al mijn respect. Kijk naar zijn prijzen, kijk naar zijn invloed. Er is geen enkele aanleiding om af te vragen of ik misschien een betere coach zou zijn dan Guardiola. Daar denk ik niet aan, dat is geen vraag voor mij. Ik doe gewoon mijn best. Ik ben gelukkig en ben een betere coach dan ik gisteren was. Dat heeft met ervaring te maken. Ik ben deze club dankbaar voor de enorme steun die ik voel."