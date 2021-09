🎥 Was dit penalty voor Zulte Waregem? Raakt Dewaele hem überhaupt wel?

Zulte Waregem kwam van een 0-2-achterstand terug tot 2-2 tegen KV Kortrijk. Over de gelijkmaker was er echter heel wat te doen. Essevee kreeg een penalty nadat Gilles Dewaele kwam ingegleden op Dompé, maar in de herhaling valt te zien dat hij hem amper - of zelfs niet - raakt.