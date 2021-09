Europese tegenstander van Racing Genk stoomt door, die van AA Gent gaat opnieuw onderuit

Komende midweek staan er weer Europese wedstrijden op het programma.

Gisteren meldden we al dat RB Leipzig, de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, met 6-0 gehakt maakte van Hertha BSC. De tegenstander van Antwerp in de Europa League Eintracht Frankfurt speelde dan weer 1-1 gelijk tegen FC Köln.

RC Genk

Racing Genk, die andere Belgische club in de Europa League, neemt het donderdag in het eigen stadion op tegen het Kroatische Dinamo Zagreb. De Kroaten gingen op de vorige speeldag 0-2 onderuit tegen West Ham United maar in de competitie loopt het de voorbije dagen wel goed.

Zagreb won gisteren met 1-4 op het veld van Slaven Belupo. Juric, Orsic, Petkovic en Cop (ex-Standard) zorgden voor een 0-4 voorsprong waarna Alen Grgic toch nog de eerredder kon maken. In de stand staat Dinamo Zagreb tweede met 19 op 24 en 5 opeenvolgende overwinningen. Bovendien hebben ze 2 wedstrijden minder gespeeld dan leider Osijek. Het zal geen makkelijke opgave worden voor KRC Genk.

AA Gent

AA Gent treft donderdag het Cypriotische Anorthosis Famagusta in de Conference League. Anorthosis werd vorig jaar 4e in de competitie maar heeft nu zijn start volledig gemist met 3 op 9.

Zaterdag ging Anorthosis met 3-2 onderuit op bezoek bij Aris Limasol. Bovendien verloor Anorthosis op de eerste Europese speeldag met 0-2 van Partizan. Ligt hier een kans voor AA Gent?.