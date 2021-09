Drama voor Standard wordt steeds groter: "Zij moeten er dringend terug bij"

Standard zit in de hoek waar de klappen vallen. De Rouches zitten financieel in moeilijke wateren, maar ook sportief lukt het niet.

Na een nieuwe nederlaag, nu in eigen huis tegen Sint-Truiden, zakt Standard alsmaar verder weg in de klassering.

Dat het ook financieel niet goed gaat, maakt het alleen nog maar moeilijker. "De situatie van Standard, in crisis op alle niveaus, is zorgwekkend", zegt Philippe Albert in La Dernière Heure.

Volgens Albert moet Mbaye Leye dringend ingrijpen. "Het wordt hoog tijd dat de beleidsbepalers zeggen dat ze ongelijk hadden over Carcela, Dussenne en Lestienne, en dat ze hen er terug bij halen. Ik ben er zeker van dat ze iets positiefs kunnen bijdragen."