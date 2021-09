Guardiola kijkt uit naar duel met Lionel Messi: "Zoveel kwaliteit dat ik niet weet hoe het af te stoppen"

Manchester City kijkt in de Champions League Paris Saint-Germain in de ogen. Pep Guardiola hoopt dat Lionel Messi erbij is.

Dinsdagavond is Manchester City te gast op het Parc des Princes voor een duel met PSG. Een stevige opdracht voor Guardiola en co. “PSG heeft zoveel kwaliteit dat ik niet weet hoe we hen kunnen afstoppen”, zei de coach maandag op een persconferentie. “PSG is zo sterk. Zo’n hoeveelheid talent maakt het erg moeilijk.” Guardiola hoopt vooral dat Lionel Messi kan spelen. Samen pakten ze bij FC Barcelona twee keer de Champions League. De overgang naar PSG was ook voor Guardiola even schrikken. “Iedereen aanvaardt het nu. Lang geleden kon je je dat niet inbeelden, maar het is gebeurd. In het leven weet je nooit wat er zal gebeuren. Het belangrijkste is dat hij gelukkig zal zijn in Parijs.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg PSG - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (28/09).