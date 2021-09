Jordi Condom is realistisch: "Het verschil is te groot"

Gisterenavond ging Seraing met 3-0 onderuit bij Racing Genk. De trainer van Seraing zag dat het niet gemakkelijk was om aanspraak te maken op een punt of meer.

RFC Seraing kon dit weekend niets doen tegen Racing Genk. De promovendus hield goed stand tot vijf minuten voor de rust. "We moeten deze ontmoeting zo snel mogelijk vergeten en focussen op de volgende wedstrijd tegen Zulte Waregem. We stonden vandaag tegenover een superieur team. Het verschil was te groot", zei Jordi Condom aan het einde van de wedstrijd.

"Ik kan niet boos zijn op mijn team, ook al zijn er fouten gemaakt. We hebben te veel ballen verloren, de kansen van Genk kwamen door onze fouten. Onze tegenstander zette ons onder grote druk. Een team dat de bal moet hebben." Als we dat verliezen, hebben we onze grootste kwaliteit verloren. Het resultaat spreekt voor zich. Hier hoeven we geen punten te pakken. Nu moeten we goed herstellen en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd", concludeerde de trainer van Seraing.