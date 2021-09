Mats Rits met Club Brugge naar Leipzig: "Hun filosofie is heel erg duidelijk"

Club Brugge speelt in de Champions League dinsdagavond op bezoek bij RB Leipzig. Blauwzwart hoopt alvast met iets terug te keren.

Club Brugge vertrok vanmorgen vanuit Oostende richting Duitsland. Voor het afvliegen stond Mats Rits de aanwezige pers te woord. “We hebben een goed resultaat tegen PSG gehaald en dat hopen we te bevestigen tegen Leipzig. Als we daar iets kunnen meegraaien, zou dat fantastisch zijn”, klinkt het bij Rits.

Veel zwakker dan PSG zal het alvast niet zijn, al hebben de Duitsers nog een extra troef. “Ze leunen kort aan bij het niveau van City en PSG. De spelers van die ploegen zijn wereldsterren, maar daarom niet altijd de beste ploeg. Ik denk dat Leipzig een heel sterke ploeg is, met enorm goede spelers, maar vooral ook als elftal.”

Bovendien weet Rits goed aan wat Club zich mag verwachten. “Leipzig is een Red Bull-ploeg: we hebben al tegen Salzburg gespeeld. Hun filosofie is duidelijk. De laatste jaren hebben ze al fantastische resultaten behaald. Ze hadden een moeilijke start, maar bij een ploeg met zoveel kwaliteiten kan het alle momenten keren”, verwijzend naar de 6-0 van afgelopen weekend.