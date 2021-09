Paul Onuachu, het fenomeen van Racing Genk

Paul Onuachu is een fenomeen bij Racing Genk. Dit bewees hij zondagavond nog maar eens in de wedstrijd tegen Seraing.

Vorig seizoen was Onuachu al één van de revelaties bij Racing Genk. De boomlange Nigeriaan toont dat hij niet alleen sterk is in de lucht maar ook beschikt over goede voeten en de nodige branie om op de juiste moment op de juist plaats op te duiken.

Het zag er lange tijd naar uit dat Onuachu afgelopen zomer een transfer zou maken maar de 27 jarige spits bleef langer bij Racing Genk. Zijn contract werd zelfs met één jaar verlengd met naar alle waarschijnlijkheid de nodige afspraken om volgende zomer een mooie transfer te maken naar een buitenlandse clubs.

De wedstrijd van gisteren begon nochtans in mineur voor hem met een penaltymisser maar deze zette hij snel achter zich. Nog voor rust stond het al 2-0 dankzij twee doelpunten van Onuachu. In de tweede helft maakte hij zijn hattrick compleet waardoor Racing Genk comfortabel won met 3-0. Voor Onuachu was het zijn 6de doelpunt in 7 dagen. Hattrick tegen Seraing, twee doelpunten op het veld van Antwerp en het winnende doelpunt in de derby tegen STVV.

Voorlopig moet Onuachu (9 doelpunten) nog Michael Frey (11 doelpunten) van Antwerp voor zich dulden in de topschutterstand maar als hij dit tempo aanhoudt dat gaat hij snel over de Zwitser springen. Al blijft deze ook wel scoren.

Niet alleen in de Jupiler Pro League toont hij zijn waarde maar ondertussen heeft hij in drie Europese wedstrijden al twee doelpunten gemaakt. Waaronder het winnende doelpunt op het veld van Rapid Wien in de Europa League.

Nu donderdag volgt de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Een lastige partij voor de Genkenaars al zullen ze hun vertrouwen wel stellen in hun Nigeriaans fenomeen. "Have no fear, Paul is here"