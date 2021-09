Vanderhaeghe laat zich uit over twee spelers: "Knullig, maar op training wél goalgetter" en "Iets om je vragen over te stellen"

Cercle Brugge verloor met 2-1 op bezoek bij AA Gent. Twee spelers hadden een bepalende rol in het verlies uiteindelijk, Yves Vanderhaeghe toonde zich kritisch.

Bij 0-1 kreeg Kevin Denkey een niet te missen kans vanop zo'n vier meter van de Gentse kooi, maar hij trapte de bal nog naast. "Of dit zijn laatste kans was? Zo zit het niet in elkaar", aldus Vanderhaeghe.

"Op training bewijst hij dat hij een goalgetter is. Afgelopen week gingen ze allemaal binnen, maar dit was natuurlijk wel heel knullig", klonk het over de aanwinst van 2,5 miljoen euro.

Quid Miangue?

Senna Miangue? Die kreeg wél ferme kritiek over zich heen: "We geven hem analyses per speler, maken hem duidelijk wat er moet gebeuren ... En dan stoot hij de kop op dezelfde steen."

"Hij beschikt over heel wat kwaliteiten, maar dat is echt vervelend. Een speler met zijn lengte die twee weken na elkaar onder een bal doorgaat ... Dat is iets om je vragen over te stellen."