Dé uitzondering op de (nieuwe) regel: 'Anderlecht kon Raman met dit loon overtuigen om naar Brussel te komen'

RSC Anderlecht haalde Benito Raman in het tussenseizoen terug naar België. De Brusselaars troefden op die manier enkele andere Belgische eersteklassers af. De aanvaller werd namelijk op deze manier overtuigd.

Ook KAA Gent en Beerschot VA waren concreet om Benito Raman terug naar België te halen. De aanvaller zou bij zijn ex-clubs echter een pak hebben moeten inleveren op zijn loon. En daar maakte RSC Anderlecht het verschil.

De Belgische recordkampioen heeft de voorbije seizoenen een politiek geïnstalleerd dat de lonen een pak lager liggen dan de bedragen die onder het vorige bewind werden uitbetaald in het Lotto Park.

Méér dan één miljoen euro

Zo ligt het loonplafond over het algemeen op één miljoen euro per jaar. Het Nieuwsblad weet echter dat Anderlecht voor Raman een uitzondering heeft gemaakt. Al is het exacte bedrag niet gekend.