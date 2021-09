Comebacks, gouden wissels, sfeer op Het Kiel vs De Smet, Brugse missers en 'Arbitrage top in Europa'

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Lekkere wissels

Een goede coach wisselt de juiste spelers op de juiste momenten. Priske bracht Fischer, Benson en Eggestein met nog een half uur te gaan en zij zorgden voor de ommekeer (Fischer 2 assists, Benson 1 goal).

En ook Hein Vanhaezebrouck deed een aantal prima wissels om zo voor de ommekeer te zorgen voor AA Gent tegen Cercle Brugge, terwijl de inbreng van onder meer Vigen en Doumbia ook voor Zulte Waregem tegen Kortrijk van belang was.

© photonews

Grinta

In het algemeen was het wel een weekendje van de grinta. Naast de drie ploegen die we hierboven al bespreken kwam ook Anderlecht terug van een dubbele achterstand.

STVV van zijn kant ging op en over Standard - ook met dank aan onder meer invaller Reitz - en zo gebeurden er wel heel veel comebacks.

Het Kiel

Op het veld is het eigenlijk niet om aan te pleuren wat Beerschot dezer weken en maanden (of al van december 2020?) op de mat brengt.

Maar naast het veld blijft het wel genieten. Hoe de fans 90 minuten lang hun team steunden, is erg prachtig.

FLOP

Quid Beerschot ? (tris)

Een nieuwe coach, een nieuw elan? Het zal gaan moeten, want speeldag 9 bracht alvast geen soelaas voor De Mannekes.

Het domste wat je dan kan doen is een domme rode kaart pakken voor een of andere aanslag. En als je al met een man minder bent, is dat zo mogelijk nog dommer. Geen idee wat De Smet dacht, maar het was wel dé actie van het weekend.

© photonews

Brugse ineffciëntie

On the bright side: ook voor de match tegen PSG waren er hier en daar wat twijfels bij de paraatheid van Club Brugge, dus wie weet levert het dinsdagavond op.

Maar ondanks een sterke Romo was het toch opmerkelijk hoeveel kansen de Bruggelingen misten. In Leipzig zullen ze geen tien kansen krijgen vermoedelijk ...

Arbitrage top van Europa

Visser mag deze week Real Madrid - Sheriff Tiraspol fluiten en dus klopten ze zich massaal op de borst bij het Referee Department en de voetbalbond.

Eigenlijk nergens voor nodig. Eupen scoorde een doelpunt dat er nooit eentje mocht zijn, Seraing kreeg een strafschop tegen voor de perfecte tackle, diverse scheidsrechters voelden de match weer helemaal niet aan, ...