Jack Hendry moet bij Club opletten met zijn 'slang': "Ik moet traag spreken en veel herhalen"

Jack Hendry heeft na zijn overgang van KV Oostende onmiddellijk een basisplaats veroverd bij Club Brugge. De Schot moet wel opletten met zijn communicatie.

Hendry kan al eens uit zijn sloffen schieten, zoals te zien was in het Kustboys-programma. Toen riep hij een paar dingen naar Ari Skulason die niet meteen door iedereen begrepen weerden. Zoals 'Space Cadet'... Het betekent eigenlijk warhoofd. "Ik heb dat naar Ari geroepen tijdens die ruzie in de kleedkamer die uitgezonden werd. Het is Schotse slang", verklaart hij in HLN. "De betekenis moet je maar eens opzoeken. Ari had het niet begrepen, maar de mensen in Schotland wel toen ze die beelden zagen."

Bij Club moeten ze dus hun best doen. "Ik moet traag spreken en veel herhalen. Daar probeer ik rekening mee te houden, ik ben het intussen gewoon. Alleen, wanneer het er heftig of spannend aan toe gaat, is het moeilijk om rustig te praten. Als de emoties oplaaien, komt er wel eens wat slang uit."