Kapitaalsverhoging Anderlecht dan toch niet voor september: zaak kan nog even aanslepen

September is bijna voorbij en er is nog steeds geen witte rook bij Anderlecht over de kapitaalsverhoging. Maar ondanks (weer) een uitstel blijft iedereen in en rond Neerpede positief.

Het was Etienne Davignon die een paar weken geleden verklaarde dat de kapitaalsverhoging er voor eind september zou doorkomen, maar nu blijkt dat de zaak toch nog een paar weken zal aanslepen. Waarom? Dat is koffiedik kijken. "Het is gewoon een kwestie van tijd. Iedereen werkt eraan want ze weten dat er een doorbraak moet komen. Misschien lukt het begin oktober wel", klinkt het bij HLN. "Maar ze komt er, iedereen mag gerust zijn."