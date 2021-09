Smakeloze details in RTBF-docu op komst - Van Holsbeeck tegen Veljkovic: "Vraag aan Delferière om Anderlecht te beschermen"

Thierry Luthers, de voorname stem van de RTBF, heeft een knap stukje onderzoeksjournalistiek gedaan en daaruit een reportage gepuurd: 'Milieu du terrain'. En daarbij gaan er toch wel wat zaken inslaan als een bom.

Het gaat vooral over Bayat gaan in de documentaire, maar er zijn ook een aantal andere onfrisse zaken aan het licht gekomen.

Zo weet Sporza dat er in de documentaire ook gesproken zal worden over een gesprek tussen Van Holsbeeck en Veljkovic, waarin die eerste aan de tweede zou gevraagd hebben om aan scheidsrechter Delferière te vragen om Anderlecht te beschermen in een wedstrijd op Club Brugge.

Commissie en VIP-tickets

Het gaat over een wedstrijd uit het voorjaar 2017, die uiteindelijk op 1-1 zal eindigen. Delferière zou aan Veljkovic gezegd hebben dat Anderlecht niet zou verliezen.

"Vier dagen later wordt Anderlecht kampioen op het veld van Charleroi, enkele weken later tekent Hanni een nieuw en verbeterd vierjarig contract bij Anderlecht. Ook Veljkovic wordt daar beter van: de nieuwe commissie bedraagt zo’n 400.000 euro. Om de nieuwe deal te vieren trekt Veljkovic met Van Holsbeeck en zijn vrouw naar Antwerpen waar hij ze allebei een Rolex-horloge cadeau doet ter waarde van in totaal 43.500 euro", aldus nog Sporza.