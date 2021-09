Voormalige grote belofte van het Belgisch voetbal tekent bij Waasland-Beveren

De transfermarkt is al even gesloten maar spelers zonder club kunnen nog altijd tekenen bij een club. Zo heeft Waasland-Beveren een voormalige grote belofte uit het Belgisch voetbal gratis binnengehaald.

Derrick Tshimanga (32) komt de verdediging van Waasland-Beveren versterken. De verdediger zat momenteel zonder club nadat zijn contract bij OH Leuven afliep op 30 Juni. Bij Waasland-Beveren zal hij met nummer 16 aantreden.

Tshimanga maakte zijn debuut in het profvoetbal bij Lokeren. Vandaar maakte hij de transfer van Racing Genk in de zomer van 2016. De verwachtingen waren hooggespannen maar toch kon hij deze niet volledig waarmaken. Nadien volgde nog passages bij Willem II in Nederland en OH Leuven waar zijn contract afgelopen zomer afliep.

Tshimanga veroverde één cap bij de Rode Duivels. Dit was onder leiding van Georges Leekens waar hij vier minuten kreeg in de vriendschappelijke interland tegen Slovenië op 10 augustus 2018.