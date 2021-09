Trainer van Leipzig, Jesse Marsch : "We speelden niet goed"

Club Brugge zorgde gisterenavond voor een verrassing door te winnen van RB Leipzig (1-2) op de tweede speeldag van de Champions League.

Na hun knappe overwinning tegen Hertha Berlin afgelopen weekend (6-0), stond RB Leipzig vol vertrouwen aan de aftrap tegen Club Brugge. Via Nkunku kwamen de Duitsers ook zeer snel op voorsprong, maar niemand minder dan Hans Vanaken maakte enkele minuten later al gelijk. Vlak voor de rust werd Péter Gulácsi, de doelman van RB Leipzig, voor een tweede keer geklopt. Mats Rits was de man die scoorde. Ondanks de druk van RB Leipzig in de tweede helft veranderde de score niet meer.



"We kwamen al vroeg op voorsprong, maar de rest van de eerste helft was heel hectisch. We verloren veel ballen en speelden niet goed. Ik zei bij de rust tegen de jongens dat ze kalm moesten blijven", aldus Jesse Marsch na de wedstrijd.

© photonews

"In de tweede helft speelden we beter en rustiger. We hadden de wedstrijd kunnen omdraaien, maar helaas lukte het ons niet om te scoren. Op dit moment spelen we ofwel heel goed of heel slecht. We moeten een constanter niveau beginnen brengen', legt de Amerikaanse trainer uit.