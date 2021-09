Trekt mogelijke nieuwe assistent van Kompany uiteindelijk naar ... Standard?

Hij werd de voorbije weken genoemd bij RSC Anderlecht als nieuwe T2 van Vincent Kompany, maar mogelijk wordt het iets helemaal anders.

Will Still werd ngo steeds niet aangekondigd bij Anderlecht, al was hij de gedroomde opvolger van Craig Bellamy als T2 van Vincent Kompany.

Standard

Momenteel is Still actief bij Reims en ontkende de geruchten omtrent een overstap naar Brussel vrijwel meteen.

Nu is er met Standard echter een nieuwe kaper op de kust en volgens La Dernière Heure zou hij daar wel degelijk een toevoeging worden van de staf van Mbaye Leye.