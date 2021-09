Gelooft Dorian Dessoleil nog in een plekje bij de Rode Duivels?

Dorian Dessoleil verraste in de zomermercato met een transfer van Charleroi naar The Great Old.

Volgens Dessoleil was zijn transfer iets wat hij niet kon weigeren. Had hij dat wel gedaan, dan had hij er zeker spijt van gehad. Dessoleil werd ook al enkele keren genoemd bij de Rode Duivels, maar veel hoop heeft hij daar al lang niet meer op.

“Als ze me niet terugnamen toen ik aanvoerder was van de beste verdediging in de competitie, derde op de ranglijst, dan zullen ze me nu ook niet terugnemen. Het is weg”, klinkt het in La Dernière Heure.

Dessoleil focust zich volledig op Antwerp. “Alleen al het feit dat mijn naam wordt genoemd rond het beste team ter wereld geeft al voldoening. Het belangrijkste is nu dat ik hier meer wedstrijden kan spelen, dat we de top vier halen.”