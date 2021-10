Jacky Mathijssen moet het zonder sterkhouder De Ketelaere stellen: "Hopelijk kan hij bij Duivels ook schitteren"

Roberto Martinez nam Charles De Ketelaere op in zijn selectie voor de Final Four van de Nations League, die volgende week in Italië beslecht wordt. Hierdoor moeten de Belgische beloften van Jacky Mathijssen het tegen Kazachtstan en Denemarken zien te redden zonder hun sterkhouder.

De listige uitwedstrijden in Turkije en Kazachstan werden, mede door een sterke CDK, tot een goed einde gebracht. Tijdens deze interlandperiode moeten de troepen van Jacky Mathijssen twee keer in eigen huis aan de bak: Kazachstan (vrijdag 8/10) en Denemarken (dinsdag 12/10) komen op bezoek aan Den Dreef.

Voor deze twee belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het EK 2023 kan Mathijssen geen beroep doen op Charles De Ketelaere. "Het is de eerste keer sinds lang dat hij niet van de partij zal zijn en we zullen hem allemaal missen", vertelde de Limbuger op zijn persbabbel. "We mogen echter nooit uit het oog verliezen dat we onze jongens moeten opleiden. In die optiek is het ook met fierheid dat we hem afleveren bij de Rode Duivels en we hopen dat hij ook daar kan gaan schitteren."