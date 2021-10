Mbaye Leye: "We moeten zo snel mogelijk terug overwinningen behalen"

Vanavond trekt Standard naar KV Mechelen voor de tiende speeldag van de Jupiler Pro League. Na twee nederlagen op rij zal de nummer elf van onze competitie absoluut willen winnen Achter de Kazerne.

Mbaye Leye zal het dit weekend nog moeten doen zonder de diensten van Kostas Laifis. "Hij traint individueel en is nog niet klaar om te spelen. We moeten de interlandperiode gebruiken om hem opnieuw in vorm te krijgen. Merveille Bokadi ook, maar hij doet al mee met de warming-ups en kan opnieuw met de bal aan de slag. De rest van de kern is fit en klaar voor de match", aldus de coach van de Rouches.

Standard verloor twee wedstrijden op rij. Tegen Anderlecht en STVV gingen ze onderuit. "We moeten zo snel mogelijk terug overwinningen behalen", zei de Senegalese trainer voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. "Mechelen is een heel goede ploeg die een misstap kende tegen Anderlecht (7-2) en daarna wist te reageren. Onze tegenstander drukt goed en heeft goede individuele kwaliteiten. Kijk maar naar spelers als Storm, Schoofs en Mrabti die in goede vorm verkeren. Het zal belangrijk zijn om weerstand te bieden tegen de intensiteit van Mechelen", zei Leye.

"We vinden het moeilijk om kansen te creëren. We zijn niet gevaarlijk genoeg. Je moet weten hoe je op het juiste moment de juiste keuzes maakt. Een beetje zoals Brüls tegen ons bij het tweede doelpunt van STVV. Ook moeten we de technische verspilling minimaliseren, want winnen is niet mogelijk als ons spel te rommelig is", besluit Leye.