RAFC komt officieel statement na rellen: 5 stewards gewond, 1 ervan ernstig

Royal Antwerp FC is niet te spreken over de gebeurtenissen van donderdagavond in de wedstrijd tegen Frankfurt.

“RAFC veroordeelt elke vorm van geweld, in en buiten het stadion. De gebeurtenissen van gisteravond weerspiegelen op geen enkele manier de normen en waarden van onze club”, begint de club op haar website. “Dergelijke incidenten bezorgen de club een onherroepelijke imagoschade en hebben telkens zware financiële consequenties.” Vijf stewards raakten gewond, waarvan één persoon zeer ernstig. “Deze persoon verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Dat uitgerekend de mensen die ervoor zorgen dat wedstrijden überhaupt kunnen plaatsvinden zo worden behandeld, tart alle verbeelding”, gaat RAFC verder. “In samenspraak met alle bevoegde instanties zal de club alles in het werk stellen de nodige identificaties te verrichten en de verantwoordelijken aan te duiden. De financiële schade zal verhaald worden op de daders en RAFC zal zich in elk afzonderlijk dossier burgerlijke partij stellen. Ondertussen wachten we de officiële communicatie van UEFA af.” Onder leiding van de voorzitter zijn volgens de club enorme inspanningen geleverd om Antwerp terug te brengen op het hoogste niveau. “Iedereen moet voor RAFC kunnen supporteren en zich bovenal veilig voelen in het stadion. Het moet een feest zijn waar grootouder met kleinkind heen kan, waar je als gezin op een veilige manier kan genieten en iemand voor de eerste maal kennis laat maken met onze Rood-Witte kleuren.” “Helaas heeft niet iedereen dit begrepen. Voor mensen die pretenderen supporter te zijn van RAFC, maar de club en zijn medewerkers bewust schade toebrengen, is er geen plaats op de Bosuil”, besluit RAFC.