Arthur Theate laat zijn klasse zien bij Bologna tegen Lazio Roma

Arthur Theate was deze middag niet alleen een rots in de branding achteraan bij Bologna maar toonde zich belangrijk met een doelpunt en een assist.

Bologna ontving deze middag Lazio Roma in eigen huis. Arthur Theate stond in de basis en na 14 minuten spelen gaf hij al een assist aan Musa Barrow. 11 minuten later was het Theate zelf die de 2-0 op het bord zette. Dit was eveneens de ruststand.

De tweede helft veranderde in een kaartenfestijn vooral langs de kant van Lazio Roma. Niet minder dan vier gele kaarten werden er nog getrokken en één rode. Voor die rode kaart had Bologna de wedstrijd al in een definitieve plooi gelegd dankzij een doelpunt van Aaron Hickey.

In zijn derde wedstrijd in de kleuren van Bologna is dit al het tweede doelpunt van de verdediger. Die duidelijk zijn start niet heeft gemist in de Serie A. Dankzij deze overwinning springt Bologna naar de 9de plaats in het klassement.