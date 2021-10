Martinez haalt Thomas Foket bij selectie na blessure Meunier

Roberto Martinez heeft snel gereageerd na de blessure van Thomas Meunier.

Meunier moest zaterdag bij Borussia Dortmund het veld na 55 minuten verlaten met een blessure. Het was niet duidelijk hoe ernstig de blessure was maar met de eindfase van de Nations League in het vizier, was de timing niet bepaald gunstig voor de Rode Duivels.

Bondscoach Roberto Martinez heeft geen 24 uur gewacht en haalt meteen Thomas Foket bij de selectie. Foket, die naast een EK-selectie greep, was er ook bij voor de WK-kwalificatiematchen tegen Wit-Rusland en Estland. Tegen de Esten was hij bij zijn invalbeurt zelfs goed voor een doelpunt.

Foket speelde vrijdagavond al zijn wedstrijd bij Stade de Reims, hij kan dus niet meer geblesseerd uitvallen.