In Nederland kennen ze ook problemen met supporters

Niet alleen in België zijn er problemen met supporters tijdens de wedstrijden maar ook in Nederland. Daarom doet Vitesse een oproep naar zijn supporters.

De laatste dagen en weken hebben we in België al het een en ander gezien met de fans. Donderdag nog bij Antwerp, vrijdag van de supporters van Standard en gisterenavond bij de fans van Beerschot. Het is niet alleen in België dat er problemen zijn met de fans. In Nederland is het niet anders. Daarom doet Vitesse een oproep naar hun fans.

"Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de sfeer in het stadion goed en positief is en blijft. Het moge duidelijk zijn dat biergooien daar niet aan bijdraagt. Integendeel. We zullen het er allemaal toch ook over eens zijn dat bier te lekker is om weg te gooien?", schrijft Vitesse op de clubsite.