Een fenomeen wordt vandaag 40 jaar

Eén van de beste aanvallers ter wereld wordt vandaag 40 jaar. Een indrukwekkend palmares heeft hij al bijeen gevoetbald maar één trofee ontbreekt nog.

De Zweedse spits, Zlatan Ibrahimovic, viert vandaag zijn 40ste verjaardag. De aanvaller die momenteel uitkomt voor AC Milan is een echt fenomeen met een indrukwekkende erelijst. In heel zijn carrière kwam hij al 565 keer tot scoren in 954 wedstrijden.

Hij is één van de weinige spelers die er is in geslaagd om in vier verschillende landen een landstitel te pakken (niemand is er ooit in geslaagd dit te doen in vijf landen). Sinds 2001 heeft hij al elk seizoen een trofee gewonnen.

Toch is er één beker die ontbreekt op zijn prijzenkast. Namelijk de Champions League.

Momenteel is de Ibrahimovic geblesseerd met hinder aan de achillespees, maar hij zal er snel terug staan om doelpunten te maken voor AC Milan.