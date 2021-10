Engelse investeerders op komst bij Standard?

De paleisrevolutie bij Standard is volop bezig. En dus lijkt het stilaan klaar om ook op bestuurlijk niveau een nieuwe weg in te slaan.

Standard heeft met Mbaye Leye en Eric Deflandre ondertussen zijn coaches de laan uitgestuurd, terwijl Bruno Venanzi op zoek is naar investeerders en er ook twijfels zijn rond Benjamin Nicaise.

ENIC

Volgens Het Nieuwsblad zouden die wel eens vanuit Engeland kunnen komen, want de groep ENIC - die ook een meerderheid van de aandelen van Tottenham in bezit heeft - zou wel wat zie in Standard.

Venanzi zou een groot deel van zijn aandelen willen verkopen, waardoor Standard in een conglomeraat met ook onder meer Basel, Vicenza en de Glasgow Rangers zou terecht kunnen komen.