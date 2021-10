📷 In beeld: Eupen-coach viert stuntzege én leidersplaats in spionkop

Na de 3-2 zege van Eupen tegen Genk gaat het vooral over de manier waarop de bekerwinnaar de drie punten in de slotfase overboord gooiden. Tegelijkertijd moeten de troepen van Stefan Krämer een pluim krijgen voor de getoonde vechtlust en overtuiging. De beloning? Een gedeelde leidersplaats.

Voor aanvang van de competitie werd niet veel verwacht van Eupen. De geldkraan vanuit Qatar werd toegedraaid en met Stefan Krämer werd een nobele onbekende coach aangesteld. Stefan wie? Krämer verdiende zijn sporen in de lagere reeksen in Duitsland.

Maar kijk, tien speeldagen ver en Eupen pronkt met 20 op 30 op een gedeelde leidersplaats. Zondagavond vocht het vanuit een schier uitzichtloze situatie terug tegen Racing Genk. Akkoord, de Limburgers bakten er in het slotkwartier niets van, maar de tien Panda's verdienen een pluim voor de vechtlust en grinta.

De euforie na de winnende treffer van Jonathan Heris was dan ook enorm. De Eupen-spelers vierden op het veld alsof de titel een feit was. Stefan Krämer, stilaan op handen gedragen in de Oostkantons, zette in de Eupense spionkop de gezangen in. Het leverde deze mooie beelden op.