Jordi Condom: "Efficiëntie is op de afspraak"

Seraing heeft tegen Zulte Waregem meer dan uitgehaald. En dat leverde ook een prachtig resultaat op.

Seraing won met 5-1 van Zulte Waregem en daar waren alle Luikenaars heel tevreden mee na de wedstrijd, want de zege tegen Essevee was heel belangrijk.

12 punten

"De efficiëntie was op de afspraak. We gaan nu met een heel goed gevoel de interlandbreak in", aldus coach Jordi Condom.

"We hebben nu twaalf punten op de teller, een goed aantal in onze strijd tegen het behoud op dit moment", sloot hij af.