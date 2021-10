Nog geen goal of assist voor Manchester City-huurling: "Dan zag hij het niet meer" en "Tegen einde van seizoen zeven-acht"

Marlos Moreno zag afgelopen weekend een bal uit elkaar spatten op de dwarsligger, maar verder komt de Colombiaanse huurling van Manchester City wel steeds beter in zijn spel bij KV Kortrijk.

Tot statistieken is hij dit seizoen nog niet gekomen, maar in zijn 726 speelminuten in tien wedstrijden is Marlos Moreno wel aan het groeien - zoveel is duidelijk.

"Of het zijn beste match tot dusver was? Misschien wel. Hij heeft al leuke dingen laten zien de voorbije weken ook", vond coach Luka Elsner.

7-8 assists?

"Hij scoorde niet, maar toonde wel collectieve spirit met de spelers rond hem. Hij brengt ons veel bij en gaat nog evolueren en beter worden."

"Hij is zeker geen egoïst, maar als hij op snelheid komt was hij in het begin soms wel een beetje blind en zag hij niet alles meer. Dat is aan het beteren. Op het einde van het seizoen zou hij met zijn kwiekheid zeven-acht assists moeten hebben."