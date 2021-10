Antwerp heeft de wind in de zeilen in eigen land, maar: "Fischer is nog geen Refaelov" & "Je kon vloeken op Dieu, maar..."

Na een aarzelende start prijkt Antwerp na tien speeldagen op kop van de rangschikking. Tegelijkertijd blijft het frivole spel, waar de Antwerpfans naar verlangen, voorlopig achterwege. "We mogen nog mooie dingen verwachten van dit Antwerp", voorspelt Cisse Severeyns.

Cisse Severeyns volgt zijn ex-ploeg nog steeds vanop de eerste rij. Waar het in de Europa League tot dusver tegenzit voor de Great Old, viel het dubbeltje in de Jupiler Pro League de voorbije weken steevast de goede kant op, met een 15 op 15 en gedeelde leidersplaats tot gevolg. "Mooi is het zeker niet altijd, zoveel is duidelijk. Tegen Genk werd Antwerp twintig minuten weggespeeld. Afgelopen weekend tegen AA Gent opnieuw. Laurent Depoitre miste de kansen voor de Buffalo's, terwijl bij Michael Frey alles wat hij aanraakt in doel gaat tegenwoordig", aldus Severeyns.

"De punten die Antwerp heeft gepakt, zijn uiteraard mooi meegenomen. Tegelijkertijd zullen ze bij Antwerp wel beseffen dat dit niet blijft duren als het spelniveau niet de hoogte in gaat. Frey scoort altijd en met Jean Butez heeft Antwerp dit seizoen eindelijk een puntenpakker. Vorig jaar was het zoeken, voldeed eigenlijk geen enkele doelman. Naar wat ik hoor zouden de meer intensieve keeperstrainingen Jean Butez erg goed doen. Na Sinan Bolat heeft Antwerp eindelijk opnieuw een sterkhouder in doel", meent Cisse Severeyns.

Michael Frey

Ondanks de leidersplaats heeft Antwerp nog heel wat werk op de plank, mede door de vele nieuwkomers in het tussenseizoen. Cisse Severeyns: "In vergelijking met vorig seizoen is de kern breder geworden, maar puur kwalitatief blijf ik erbij dat Antwerp heeft moeten inboeten. Viktor Fischer is een schitterende voetballer, maar hij speelt nog niet op het niveau van Lior Refaelov. Antwerp mist op dit moment een échte spelmaker, misschien is dat een rol die Fischer op termijn moet liggen. Met Michael Frey heeft Antwerp een spits die qua efficiëntie en werkkracht top is. En toch zet ik Dieumerci Mbokani nog een trapje hoger. Puur kwalitatief was Dieu beter. Op Dieu kon je vloeken, terwijl je op Frey niet kwaad kan zijn. Die man blijft gaan."