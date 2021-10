RECONSTRUCTIE: Hoe werd Veljkovic een spijtoptant? "De conclusie na onze eerste inzage in het dossier: game over"

Het werk van Dejan Veljkovic is afgerond. De voormalige spelersmakelaar praatte in ruil voor een fikse strafvermindering een pak hoofdrolspelers uit de Belgische voetbalwereld aan de galg. Maar hoe is hij eigenlijk spijtoptant geworden?

“Na de reeks huiszoekingen in oktober 2018 kreeg ik een telefoontje van een collega-advocaat”, begint Kris Luyckx zijn verhaal in Het Laatste Nieuws. “Dejan Veljkovic en zijn verloofde waren samen met vele anderen opgepakt. Ik kende Dejan helemaal niet, maar mijn collega zou zijn verloofde vertegenwoordigen. Hij vroeg me of ik Veljkovic kon bijstaan.”

Luyckx wist meteen dat het een héél moeilijk verhaal zou worden. “Bij ons eerste ontmoeting was hij nog niet ondervraagd, maar er was al heel wat naar buiten gekomen via de media. Dat was ons grote voordeel. Ik heb in de gevangenis een heel open gesprek gehad met Veljkovic. Alle kaarten werden op tafel gegooid. De conclusie na onze eerste inzage in het dossier: game over.”

© photonews

“Ik heb Veljkovic toen meteen voor de keuze gesteld”, gaat de advocaat verder. “Ofwel zei hij helemaal niets meer tegen de politie, maar dan zat hij als hoofdverdachte nog minstens zes maanden in voorhechtenis. En ze hadden hem al in Lantin gestopt. Ik heb al veel gevangenissen bezocht, maar Lantin is de schandaligste gevangenis die ik ooit heb gezien. De andere optie? Een regeling treffen.”

Uiteindelijk liet ik Veljkovic het parket enkele dingen vertellen die ze nog niet wisten. Om hen zo over de streep te trekken

En zo werd Veljkovic de eerste spijtoptant in de Belgische geschiedenis. “Hij had het juiste profiel. Hij is niet de harde beroepscrimineel, maar ook geen kleine jongen. Bovendien had hij een troefkaart: een overzicht van alles. Uiteindelijk liet ik Veljkovic het parket enkele dingen vertellen die ze nog niet wisten. Om hen zo over de streep te trekken. De spreekwoordelijke wortel voor de neus.”