Mbappé schikt zich in zijn rol: "Duidelijke hiërarchie: als Messi wandelt, loop ik voor hem"

In gesprek met L'Equipe vertelt Kylian Mbappé, het wonderkind van PSG en hoop van Les Bleus, vrijuit over de komst van Lionel Messi.

"Het is ongelooflijk dat Messi hier speelt, in mijn hoofd zou hij voor altijd voor Barcelona blijven voetballen", aldus Mbappé. "Ik koester elke minuut dat ik samen met hem op een veld mag staan. Ik had hetzelfde toen Neymar kwam, maar dit is toch nog van een andere dimensie."

Gevolg van de komst van Messi is wel dat de balans in het elftal niet uit het oog verloren mag worden. En dus moet een ster als Kylian Mbappé ook meer vuile meters maken dan hij in het verleden gewend was. "Spelen met dit soort grote voetballers houdt ook in dat je toegevingen moet doen", beseft de 22-jarige steraanvaller.

"Als je Messi in je ploeg hebt, dan weet je dat hij in balverlies soms minder doet. Dus als ik moet verdedigen, dan is dat geen probleem. Het is een bestaande hiërarchie... Als Messi wandelt, loop ik graag voor hem bij."