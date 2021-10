Noa Lang wil eerste cap bij Oranje pakken: "Ik ben gegroeid, als speler en als mens"

Noa Lang werd zondag door bondscoach Louis Van Gaal voor het eerst geselecteerd voor Oranje en daar wil de Nederlander zich meteen laten gelden.

Noa Lang reageert op zijn selectie in een filmpje van de Nederlandse voetbalbond. "Ik voel me goed. Dit is een mooi moment in mijn carrière", zegt Lang.

Nederland speelt WK-kwalificatieduels in Letland (8 oktober) en thuis tegen Gibraltar (11 oktober). "Mijn moeder reageerde wat emotioneel. Iedereen was heel trots op mij. Ik verdiende het, volgens hen. Mooi dat het zover is."

Die passage wil hij niet zomaar laten passeren. “Ik wil laten zien dat ik in België een volwassener jongen ben geworden. Ik ben gegroeid, als speler en als mens. Dat wil ik nu ook hier laten zien. Dat is voor mij het belangrijkste doel.”