Yves Vanderhaeghe voorlopig niet kind van de rekening bij Cercle Brugge

Met amper 8 op 30 en de voorlaatste plaats in de rangschikking blijft Cercle Brugge onder de verwachtingen. De laatste weken werd er steeds vaker gesproken over een eventueel ontslag van Yves Vanderhaeghe.

Ondanks de geïnvesteerde miljoenen vanuit Monaco volgen de resultaten niet, wat in het prinsdom in het verkeerde keelgat is geschoten. Na de nederlaag tegen Union (0-3) leek een ontslag dan ook onafwendbaar.

Het Nieuwsblad weet dat na rijp beraad beslist is om Vanderhaeghe dan toch nog aan boord te houden..

Na de interlandbreak begint Cercle Brugge met een verplaatsing naar KV Oostende, een van de ex-clubs van Yves Vanderhaeghe.