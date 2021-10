Michel Louwagie is érg duidelijk na bekendmakingen Veljkovic: "Nooit! Veljkovic lag me niet!"

De voorbije dagen stonden de telefoons opnieuw roodgloeiend bij vele clubs na de uitlatingen rond het einde van het onderzoek in Operatie Propere Handen.

Heel wat clubs zouden volgens het onderzoek meegewerkt hebben aan transfers van Veljkovic. Bij AA Gent reageren ze nu het scherpst.

Zukanovic

“Nooit! Nooit heb ik met Veljkovic met valse contracten gewerkt. Ik heb overigens maar één transfer met hem gedaan: Zukanovic eind 2012 van Kortrijk naar Gent en in 2014 verkocht aan Chievo in Italië", aldus Michel Louwagie in Het Nieuwsblad.

"Alles is daar correct verlopen. Dat is het enige contract dat we hadden, want de man lag me niet", is hij erg duidelijk.