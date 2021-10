Situatie Jason Denayer onduidelijk, Arthur Theate vliegt mee naar Italië

Dinsdag trainde Arthur Theate al mee met de Rode Duivels. Jason Denayer is onzeker voor de halve finale van de Nations League tegen Italië door een spierblessure. Met voor het overige nog Toby Alderweireld, Dedryck Boyata en Jan Vertonghen was de spoeling centraal achterin erg dun geworden.

Daarom besloot Roberto Martinez om Arthur Theate (21) mee te nemen naar Italië. Op dit moment behoort hij niet tot de selectie, maar de reglementen van de UEFA laten toe om een geblesseerde speler te wisselen tijdens de Final Four van de Nations League.

Hierdoor moet Theate, die door Jacky Mathijssen voor de beloften werd geselecteerd, verstek geven voor de kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Kazachstan. Dinsdag (12/10) ontvangen de beloften met Denemarken de op papier grootste concurrent.

Arthur Theate is aan een steile opmars bezig. Vorig jaar ontpopte hij zich als nobele onbekende tot sterkhouder bij KV Oostende. Het leverde hem een mooie transfer op naar Bologna. In de Serie A was de linksbenige verdediger afgelopen weekend nog goed voor een doelpunt en een assist in de gewonnen partij tegen Lazio.