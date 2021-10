Verlaten Belgen het veld in racismegeval? Youri Tielemans geeft zijn mening

Youri Tielemans werd onder meer ondervraagd over racisme in tribunes. En hij heeft een duidelijke mening.

In de Serie A is het jammer genoeg de voorbije jaren al meermaals voorgevallen dat er racistische bejegingen vanuit het publiek komen.

Niet naar binnen

Wat als zoiets ook zou gebeuren in de Nations League in Italië? "Ik volg de zaak op de voet en het baart me allemaal zorgen wat er dit weekend weer gebeurde", verwees Tielemans naar de zaak rond Kalidou Koulibaly en Victor Osimhen.

"Of we bij racisme naar binnen gaan? Er is nog niet over gepraat in de groep, maar ik wil in zo'n geval niet het veld verlaten. Ik wil de racisten niet laten winnen en hen laten krijgen wat ze willen."