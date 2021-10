Geraakt stadiondossier weer muurvast? "Organiseer een referendum"

De omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge is er, maar dat is lang nog geen garantie dat het er effectief komt.

Het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge op de Olympia-site kan er komen, na aflevering van de omgevingsvergunning. Al is het 45 dagen lang nog afwachten of iemand beroep aantekent.

Dat beroep lijkt er te komen, al is er nog heel veel vragen of de groep die dat wil doen wel effectief die plannen heeft. Leefbaar Sint-Andries telde gisteren 20 leden, vandaag een 70-tal op Facebook.

Ook Cercle Brugge zou nog roet in het eten kunnen gooien. Volgens Brugs gemeenteraadslid Stefan Sintobin van Vlaams Belang is het misschien aangewezen om een referendum te organiseren.

“De politieke meerderheid voor dit project is er, nu kunnen we in dit stadium best nagaan of er überhaupt ook een maatschappelijk draagvlak bij de Brugse bevolking is voor een nieuw stadion op Jan Breydel. Daarom stel ik voor dat het stadsbestuur een referendum organiseert om voor eens en voor altijd de mening van de bevolking vast te stellen. Uiteraard heeft zo’n referendum geen enkele juridische waarde, maar een ‘ja stem’ (waar ik van overtuigd ben) zou het democratisch gehalte voor een nieuw stadion een heldere boost geven, het draagvlak verder verhogen en eventuele tegenstanders over de streep trekken. Om die manier geraken we als stad ook uit de impasse die er nu is en stopt dit eindeloos durende ‘gevecht’”, zegt hij bij KW.