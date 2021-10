🎥 Standard-speler tankt vertrouwen bij Burkina Faso, ook ex-speler KV Mechelen pikt doelpunt mee

Onder Mbaye Leye verdween Abdoul Tapsoba naar het zijplan. Vrijdag werd de 20-jarige Burkinees matchwinnaar voor zijn land. Met twee doelpunten en een assist had de jonge aanvaller een groot aandeel in de 0-4-zege tegen Djibouti.

Hervé Koffi (Charleroi) stond tussen de palen bij Burkina Faso. De doelman zag hoe Tapsoba op slag van rust de ban brak tegen Djibouti. Kort na de pauze verdubbelde de spits van Standard de score.

Niet veel later kon ook Issa Kaboré zijn doelpuntje meepikken. Het was het eerste doelpunt in het shirt van Burkina Faso voor de rechtsachter. De ex-speler van Malinwa wordt dit seizoen door ManchesterCity gestald bij Troyes.

Met zeven op negen deelt Burkina Faso de leidersplaats met Algerije in de kwalificatiepoule voor de Africa Cup.