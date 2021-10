Kwalificatiewedstrijden WK: aanvaller van Eupen laat twee keer de netten trillen voor Bosnië en Herzegovina

Niet alleen in de Nations League wordt er nu gevoetbald, want er worden ook kwalificatiewedstrijden voor het komende WK afgewerkt in Europa. Zo won Bosnië en Herzegovina deze middag al met 0-2 van Kazachstan.

In groep D stond Bosnië-Herzegovina (vierde met 3 punten) tegenover Kazachstan (vijfde met 3 punten). De Bosniërs wonnen met 2-0 dankzij twee doelpunten van Eupen-aanvaller Smail Prevljak. De doelpunten van Prevljak zorgen ervoor dat Bosnië-Herzegovina naar de tweede plaats klimt. Op hetzelfde moment was er een wedstrijd in Groep C. Bulgarije stond tegenover Litouwen in Vilnius. Iliev miste een strafschop voor Bulgarije, terwijl Lasickas Litouwen wel op voorsprong kon zetten. Bulgarije kwam nog terug in de match dankzij de gelijkmaker van Despodov, maar een dubbele treffer van Chernykh bezorgde Litouwen alsnog een 3-1 overwinning. Het zijn de eerste punten voor Litouwen in deze groep.