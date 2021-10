Real Madrid heeft het gehad met Hazard: "Een van de grootste miskopen uit de clubgeschiedenis"

Eden Hazard verliet de selectie van de Rode Duivels na een nieuwe blessure aan de hamstrings, iets waar ze in Madrid niet mee kunnen lachen.

Hazard had het tegen Frankrijk moeilijk en moest zich duidelijk forceren. Dat leverde hem een nieuwe blessure, of toch minstens een overbelasting op.

“Ik vrees dat we de allerbeste Hazard nooit meer gaan zien”, zegt analist Eddy Snelders aan Het Nieuwsblad. “Zijn grote kracht bij Chelsea was die versnelling, die scherpte, die ene toets waarmee hij zijn tegenstander altijd een seconde voor was. Dat heeft hij niet meer.”

Ook in Madrid beseffen ze dat ze nog niet veel aan hun aankoop gehad hebben. “Hij is een van de grootste miskopen uit de clubgeschiedenis. Wie weet moet hij in januari al vertrekken. Dat dat nog niet gebeurd is, heeft vooral te maken met het feit dat zoiets voor Real een enorme kapitaalsvernietiging zou zijn.”