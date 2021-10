Pakt Gouden Generatie nog een prijs? "Dan zal dat moeten gebeuren"

Gaan de Rode Duivels met hun gouden generatie nog een prijs pakken? Het zal op het WK in Qatar moeten gebeuren eind volgend jaar.

Als het van Marc Degryse afhangt, zal er dan in ieder geval nieuw bloed in de nationale selectie moeten worden gepompt.

Kwaliteit

"Er moet kwaliteit bijkomen, want we zijn minder geworden in vergelijking met het WK in Rusland", aldus Degryse bij Het Laatste Nieuws.

"Courtois, De Bruyne, Lukaku en Hazard moeten ook in topvorm zijn, maar daarbuiten hebben we nog meer goede spelers nodig die iets bijbrengen."