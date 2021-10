Yari Verschaeren heeft duidelijk doel voor ogen bij beloften: "Zo snel mogelijk terug bij de A-ploeg"

Dinsdagavond ontvangen de Belgische U21 hun leeftijdsgenoten van Denemarken. Voor deze zware kwalificatiewedstrijd zijn veel ogen gericht op Yari Verschaeren. De youngster van Anderlecht werd door Martinez gepasseerd, maar is een sterkhouder in het elftal van Jacky Mathijssen.

België begon met negen op negen in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2023, Denemarken won twee keer met het kleinste verschil. Dinsdag komen de Denen op bezoek in Leuven. "Een heel belangrijke match", beseft Yari Verschaeren. "Denemarken is een heel sterk team met heel veel individueel talent. Maar ook bij ons draait het goed en de sfeer is opperbest. Ik voel me hier goed."

Verschaeren werd gepasseerd voor de Final Four van de Nations League. "Ik wil zo snel mogelijk terug bij die A-selectie horen. Tegelijkertijd vind ik het geen probleem dat dit nu niet het geval was. Dan ontwikkel ik me wel verder bij de beloften. Ik probeer zo goed mogelijk te presteren om het team te helpen en om terug bij die A-ploeg te geraken. Hopelijk zo snel mogelijk."

"Intrinsieke kwaliteit volstaat niet altijd"

Na de twee nederlagen in de Final Four stelden heel wat analisten zich de vraag of het geen tijd was om de kern van de Rode Duivels te verjongen. Op de vraag of er na Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren en Arthur Theate nóg beloften toekomst hebben bij de Rode Duivels, was Jacky Mathijssen duidelijk tijdens zijn persconferentie. "Op termijn moeten ze allemaal in aanmerking komen. Als je in de Belgische jeugdploegen speelt, ben je een potentiële Rode Duivel na x-aantal jaren. Maar intrinsieke kwaliteit alleen volstaat niet altijd. Soms heb je ook een tikkeltje geluk nodig dat de deuren opengaan op het juiste moment. Zo hadden we tot over enkele jaren geen enkele nummer zes, terwijl we op dit moment nood hebben aan linksvoetige centrale verdedigers", aldus Mathijssen.