'Anderlecht hakt knoop door in zoektocht naar nieuwe assistent'

Nu Will Still naar Standard trekt heeft Anderlecht nog steeds geen nieuwe assistent voor dit seizoen gevonden.

Will Still was de eerste optie van Anderlecht om de vacante plek van assistent in te vullen. Still koos echter voor Standard, nadat een deal met paarswit te lang aansleepte.

Volgens La Dernière Heure heeft Anderlecht de knoop doorgehakt en komt er dit seizoen geen nieuwe assistent meer voor Vincent Kompany.

Eerder had Craig Bellamy al laten weten een terugkeer naar Anderlecht te overwegen eens hij van zijn depressie af is. Paarswit zou hem naar eigen zeggen een contract voor drie seizoenen aangeboden hebben.