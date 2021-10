'Antwerp én twee andere Belgische topclubs wilden De Condé wegkapen bij Genk'

KRC Genk heeft het vertrouwen in Dimitri De Condé bevestigd door zijn takenpakket en verantwoordelijkheden gevoelig uit te breiden. Al moesten de Limburgers hem de voorbije jaren afschermen van de concurrentie.

In het Vlaams: Dimitri De Condé kreeg tal van kansen om elders aan te slag te gaan. Club Brugge polste enkele seizoenen geleden al eens naar zijn voorwaarden, maar ook in het recente verleden was De Condé gegeerd.

Zijn naam lag op tafel bij RSC Anderlecht, maar uiteindelijk koos paars-wit voor Peter Verbeke. Het Belang van Limburg weet dat Antwerp FC deze zomer ver wou gaan voor De Condé. Op de Bosuil is men immers nog steeds op zoek naar een vervanger voor Luciano D’Onofrio.