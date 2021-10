Enkele discutabele fases uitgelegd door Referee Department: "3D: Amallah stond buitenspel tegen Oostende" en "Hein had ongelijk"

Het Referee Department heeft ons vandaag wat meer uitleg gegeven over bepaalde fases van de voorbije weken en maanden. Daarbij werd ook al de 3D-lijn - die toen nog niet beschikbaar was - gebruikt. En wat blijkt: er zal toch wat meer duidelijkheid komen, zoals in Standard-KV Oostende.

KV Oostende-Anderlecht

Christian Kouamé krijgt rood omdat hij de knie van Oostende-verdediger Jäkel raakt. "Rood is voor ons de juiste beslissing. De scheidsrechter trekt rood en daarmee is de discussie gesloten. De VAR moest gewoon even checken en moest niet tussenkomen. Hij raakt de knie met de studs. Ik wil een minimum aan VAR-interventies voor een maximum aan beslissingen op het veld."

Standard-KV Oostende

Selim Amallah scoort in de 78ste minuut de winnende treffer voor Standard, maar er was een vermoeden van buitenspel. Dat kon met het blote oog niet vastgesteld worden, maar nu heeft men bij het Referee Department de 3D-lijn getrokken. Daarop is duidelijk te zien dat het doelpunt moest afgekeurd worden. "De lijn van de voet in 3D getrokken staat duidelijk voorbij de lijn van de laatste verdediger. Het doelpunt werd dus gescoord vanuit buitenspel."

KV Oostende-Anderlecht

Lior Refaelov wordt weggestuurd en scoort, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. De 2D-lijn kon geen uitsluitsel brengen, maar ook hier werd nu een 3D-lijn getrokken. "De 2D-lijn en de 3D-lijn raken elkaar. Er is dus geen ruimte tussen de twee lijnen en volgens het reglement dat vanaf dit weekend in werking treedt, moet de beslissing van de grensrechter behouden worden. Het is dus belangrijk dat de assistent nog steeds een beslissing neemt, maar hij moet wel afwachten tot de fase gedaan is."

Kortrijk-Gent

De gelijkmaker van Tissoudali wordt afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van diezelfde Tissoudali. Hein Vanhaezebrouck was achteraf woedend, want volgens hem was er al een nieuwe fase begonnen. "Niet waar. Als er geen pressing meer wordt gezet, begint er een nieuwe fase. Kortrijk zette duidelijk nog pressing en er begint dus geen nieuwe fase."