KV Kortrijk overweegt juridische stappen - coach nooit aan de slag bij nieuwe club?

Het plotse vertrek van Luka Elsner van KV Kortrijk naar Standard is ingeslagen als een bom in het Guldensporenstadion. En er wordt nog steeds gedacht aan stappen zetten.

Bij KV Kortrijk hadden ze het vertrek van Elsner niet zien aankomen en dus zijn ze verbolgen over de gang van zaken: "Dit is vloeken voor ons, ik vind het competitievervalsing", aldus voorzitter Ronny Verelst vorige week nog tegen Sporza.

Juridische stappen

"Dit is een brug te ver, echt not done. Daarom zijn we aan het kijken welke juridische stappen we kunnen zetten."

Ondertussen weet het medium dat Kortrijk denkt aan een kortgeding via de arbeidsrechtbank, omdat er een schending zou zijn van het gentlemen's agreement tussen de Belgische clubs. Zo komt mogelijk de aanstelling van Elsner bij Standard zelfs op de helling te staan.