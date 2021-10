Noa Lang is helemaal zichzelf na match met Oranje: "Ben een blijvertje"

Noa Lang maakte een gesmaakte opwachting in de basiself bij Oranje tegen Gibraltar. Hij scoorde niet, maar gaf wel een assist.

Noa Lang voelde zich duidelijk goed in zijn vel, al was de tegenstand met voetbaldwerg Gibraltar natuurlijk ook niet echt bijster groot.

De speler van Club Brugge had het wel naar zijn zin. “Ik heb een leuke avond gehad. Vooral in de eerste helft. In de tweede helft werd het allemaal iets slordiger, maar verder hebben we een goede teamprestatie geleverd”, zegt Lang aan de NOS

Het was ook zijn eerste keer in De Kuip. "Dit is toch de stad waar ik vandaan kom, de club waar ik vroeger heb ik gespeeld toen ik heel klein was. Ik had hier nog nooit gespeeld, dus dat was leuk.”

Lang heeft meteen ook de nodige ambities voor de nabije toekomst. “Het doel is om erbij te zijn op het WK. Ik vind mezelf een blijvertje, maar dat is niet aan mij hè. Ik moet mijn ding doen, dan heb ik er vertrouwen in.”