Nu revelatie van de JPL, maar carrière verliep niet over rozen: "Ik wou zelfs stoppen met voetballen"

Zeven doelpunten en vijf assists, daar kan je mee thuis komen na tien wedstrijden. Deniz Undav is de revelatie van de Jupiler Pro League tijdens dit seizoensbegin. Maar de carrière van de kwieke spits van Union SG liep niet altijd over rozen.

Undav is nu 25 en het is de eerste keer dat hij in de hoogste afdeling speelt. Bij Werder Bremen kreeg hij een deel van zijn jeugdopleiding, maar daar kreeg hij een eerste klap te verwerken. Hij werd doorgestuurd. "Omdat ik niet groot genoeg was. Bij de U15 wilde de trainer grote jongens in de spits", vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine.

"Hoewel ik het gevoel had dat ik het niveau aankon, vond men me te klein en moest ik weg. Dat was een klap, want toen Werder me een paar jaar voorheen bij mijn oude club TSV Achim weghaalde, ging ik dromen van eerste klasse. Bremen ligt maar een kwartier van Achim, waar ik vanaf mijn derde woonde."

Het ging van kwaad naar erger met zijn motivatie. "Rond mijn zeventiende wilde ik zelfs helemaal stoppen met voetballen. Ik had altijd al doelpunten gemaakt, maar ik had het gevoel dat niemand me opmerkte, dat geen enkele club me wilde. Dat heb je op een bepaald moment wel nodig in het voetbal, voelen dat iemand in je gelooft. Toen overtuigden mijn vader en mijn oom me om door te zetten. Mijn vader zei: ‘Concentreer je alleen op je school en op het voetbal, wij zullen ervoor zorgen dat je een club hebt."